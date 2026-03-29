Хоррор-квест в Казани оказался по-настоящему опасным
Аттракцион ждет проверка из-за многочисленных нарушений, угрожающих посетителям.
Правоохранители заинтересовались квестом ужасов на улице Фатыха Амирхана, 52 в столице республики. Как оказалось, посетителям грозила не только вымышленная опасность, а действительные нарушения норм. Об этом сообщает ГТРК Татарстана.
Например, в комнатах, где обычно игра проводится в темноте, слишком высокие пороги — посетители, убегая от «опасности», легко могут споткнуться. Однако пугает больше всего ветхий потолок, который может обрушиться. В кровле видны дыры, что вместе с торчащими проводами и дождем может стать причиной короткого замыкания. Жалобы также касаются выпирающих кирпичей, дверных проемов, вырезанных на скорую руку, и канализационной трубы, находящейся прямо в комнате.
Игроки, посетившие такое мероприятие, рассказывают, что ударялись о проемы, а одна посетительница даже поранила руку. Однако администрация квеста на это никак не отреагировала.
Как сообщила Мария Ремизникова, бывший совладелец организации, по правилам ее партнеры делать бизнес и не планировали, поскольку не хотели переносить открытие. Мария же с этим была не согласна, но проблему коллеги быстро решили — сменили замки и закончили сотрудничество.
Однако партнерство не заладилось еще и с заемщиком, которому организация не вернула деньги. Этим делом занялся отдел полиции «Вишневский» в Казани. Жалобу игроки направили и в Роспотребнадзор.
Ранее казанцы подхватили кишечную инфекцию, когда хотели порадовать себя суши в баре «Цезарь». По решению суда его работа приостановлена на 60 суток.
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
Растение включено в запрещенный список.
Запрет начнет действовать с начала лета.
Лишние килограммы есть у каждого среднестатистического россиянина.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.