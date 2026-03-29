Происшествия
29 марта 11:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Хоррор-квест в Казани оказался по-настоящему опасным

Аттракцион ждет проверка из-за многочисленных нарушений, угрожающих посетителям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Правоохранители заинтересовались квестом ужасов на улице Фатыха Амирхана, 52 в столице республики. Как оказалось, посетителям грозила не только вымышленная опасность, а действительные нарушения норм. Об этом сообщает ГТРК Татарстана.

Например, в комнатах, где обычно игра проводится в темноте, слишком высокие пороги — посетители, убегая от «опасности», легко могут споткнуться. Однако пугает больше всего ветхий потолок, который может обрушиться. В кровле видны дыры, что вместе с торчащими проводами и дождем может стать причиной короткого замыкания. Жалобы также касаются выпирающих кирпичей, дверных проемов, вырезанных на скорую руку, и канализационной трубы, находящейся прямо в комнате.

Игроки, посетившие такое мероприятие, рассказывают, что ударялись о проемы, а одна посетительница даже поранила руку. Однако администрация квеста на это никак не отреагировала.

Как сообщила Мария Ремизникова, бывший совладелец организации, по правилам ее партнеры делать бизнес и не планировали, поскольку не хотели переносить открытие. Мария же с этим была не согласна, но проблему коллеги быстро решили — сменили замки и закончили сотрудничество.

Однако партнерство не заладилось еще и с заемщиком, которому организация не вернула деньги. Этим делом занялся отдел полиции «Вишневский» в Казани. Жалобу игроки направили и в Роспотребнадзор.

Ранее казанцы подхватили кишечную инфекцию, когда хотели порадовать себя суши в баре «Цезарь». По решению суда его работа приостановлена на 60 суток.

