29 марта 12:10
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Челнах пенсионеры пробили стену, чтобы достать кота, просидевшего там неделю

Жильцы услышали мяуканье в вентиляции и подключили к спасательной операции сразу несколько организаций.

Автор фото: скриншот видео

Пожилые челнинцы начали слышать мяуканье в квартире и обнаружили, что в вентиляцию провалился кот. Пенсионеры неделю пытались вызволить его различными методами, и в итоге спасли истощенное животное. Об этом сообщает Mash Iptash.

Обнаружив застрявшего кота, жильцы развесили листовки по подъезду, привлекли к спасательной операции управляющую компанию и волонтеров, которые с помощью видеоэндоскопа помогали вызволять «пострадавшего». УК, просверлившая отверстия, даже пообещала помочь с ремонтом. Помимо этого, неравнодушные соседи обращались и в службу спасения, но никто не откликнулся.

Кот сильно потерял в весе, на теле есть порезы, повреждены когти. Бедняге нашли передержку, сейчас он ищет своих хозяев. Оставить его себе спасительница не может — с ней сейчас живут еще 10 питомцев. Вероятно, кота в вентиляцию ей подкинули.

Ранее сообщалось, что в Татарстане собираются ввести ограничение на число животных в квартире. Предполагается, что лимитом будет один питомец на 18 «квадратов».

