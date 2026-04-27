Среди пострадавших ребенок.

Автор фото: скриншот видео

В Москве из-за падения деревьев во время сильного снегопада пострадали трое взрослых и ребенок. Об этом сообщает Mash.

Всего в разных районах города упало около 50 деревьев. В результате падения деревьев на проезжую часть повреждения получили два автомобиля, водители не пострадали. Упавшим деревом также повреждено остекление фасада жилого дома, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что татарстанцев предупредили о сильном ветре до 26 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра водителей в Татарстане просят снизить скорость движения. Стоит парковаться вдали от деревьев и конструкций.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.