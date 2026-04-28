Известный в Татарстане депутат Александр Малькевич решил уйти на СВО
Питерский парламентарий замешан в хищении 37 миллионов рублей — суд назначил ему запрет определенных действий.
Обвиняемый в крупном хищении политолог Александр Малькевич сложит свои полномочия депутата — он принял решение участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский в соцсетях.
Он отметил, что это ожидаемый поступок от Малькевича, который награжден орденом Мужества, а также сам участвовал в боях и с первых дней СВО помогал фронту и освобожденным территориям. По словам Бельского, депутат проявлял активную позицию в части патриотической политики страны.
«Александр Александрович постоянно на связи с защитниками Родины, многократно посещал военнослужащих, доставлял гуманитарные грузы, поэтому с реальной жизнью и задачами на фронте знаком не понаслышке. Уверен, его богатый опыт и компетенции будут крайне востребованы на передовой», — говорится в сообщении председателя.
Напомним, что Малькевич фигурирует в деле о хищении 37 миллионов рублей. Следствие считает, что он причастен к хищениям во время работы гендиректором телеканала «Санкт-Петербург». Ему установили запрет на определенные действия.
