Иностранец Мете Эцфела будет находиться под стражей до 14 октября.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Верховный суд Татарстана продлил меру пресечения 50-летнему Мете Эцфела, обвиняемому в убийстве своей супруги - 34-летней Елены Рябининой. Обвиняемый будет находиться под стражей до 14 октября, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

С ходатайством о продлении для иностранца срока содержания в СИЗО к суду обратилась прокурор Алсу Хабибуллина — в обоснование своего прошения представитель гособвинения огласила часть материалов дела, из которых следует, что Эцфела привлекается к ответственности не только по эпизоду убийства Елены Рябининой, но и по эпизоду покушения на малолетнего сына.

Хабибуллина также огласила характеристику обвиняемого из СИЗО — в документе говорится, что мужчина склонен к суициду и членовредительству, а в августе и сентябре прошлого года ему выносили выговор, когда тот находился под стражей.

— К мерам воспитательного воздействия относится отрицательно, оставаясь при своем мнении и жизненных установках. Поддерживает идеи, и принципы, и традиции уголовно-преступной среды, круг общения составляют отрицательно настроенные следственные арестованные, — огласила содержание документов прокурор, попросив продлить меру пресечения Эцфела сразу на полгода.

По версии надзорного ведомства, на свободе мужчина может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Также Эцфела является гражданином иностранных государств и, находясь на свободе, может скрыться от суда и следствия, считает обвинение.

Сам же гражданин Турции и Германии считает характеристики неправдивыми, говорил, что режим СИЗО не нарушает — и даже, напротив, пять раз в день совершает намаз. Также в суде он заявил, что его мог оговорить один из арестантов, находящийся вместе с ним под стражей.

Адвокат подсудимого Иван Куликов просил для своего доверителя меру пресечения, не связанную с лишением свободы, — говорил, что суду при разрешении этого вопроса необходимо руководствоваться фактическими обстоятельствами дела, актуальными на текущий момент. Однако сторона обвинения, по словам защитника, не представила никаких новых данных, являющихся основанием для продления ареста.

Также адвокат указал суду на имеющуюся в деле экспертизу, согласно которой установить состояние Эцфела в момент совершения вмененного преступления невозможно, в то время как сторона обвинения настаивала на однозначной вменяемости подсудимого. Куликов обратил внимание суда на то, что его доверитель признан лицом, склонным к суициду, — эти сведения адвокат назвал не соответствующими действительности, как и данные о том, что Эцфела якобы придерживается ценностей преступного мира.

Куликов также отметил состояние здоровья подзащитного — Эцфела страдает от рака почек. В СИЗО ему дважды вызывали скорую из-за ухудшения онкологических показателей, что является основанием для освобождения обвиняемого, заявил адвокат.

В завершение выступления юрист заявил, что Эцфела имеет жилье в Казани, а значит, в отношении него может быть назначена альтернативная мера пресечения.

Суд, впрочем, удовлетворил требование прокуратуры и оставил иностранца под стражей на полгода.

Напомним, убийство Рябининой произошло 24 мая 2025 года. По версии следствия, Эцфела ворвался в квартиру жертвы в ЖК «Волжская гавань» и перерезал женщине горло на глазах у малолетнего сына в его день рождения. После совершения преступления мужчина пытался покончить с собой, выбросившись из окна, но его удалось отговорить.

На стадии предварительного следствия было известно, что основным мотивом расправы над Рябининой правоохранители считают ревность: женщина подала на развод, после чего Эцфела якобы не выдержал и стал преследовать супругу, в конце концов убив. Отметим, что Елена Рябинина являлась директором детской школы по художественной гимнастике «Вдохновение» — в ее соревнованиях участвовали тысячи человек.

Ожидается, что обвинительное заключение по делу огласят 12 мая. Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

