Были перехвачены 99 беспилотников.

Автор фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На семь регионов России ночью произошла массированная атака дронов самолетного типа, их удалось сбить. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Атака шла с 20:00 пятницы до 07:00 субботы. Средства противовоздушной обороны перехватили 99 украинских беспилотников в небе над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями. Также БПЛА сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.

О возможных разрушениях или пострадавших на земле не сообщается.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск число пострадавших выросло до 10 человек. Среди них -- трое детей. У раненых врачи отмечают травмы средней тяжести.

