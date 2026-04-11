Массированную ночную атаку дронов отбили в семи регионах
Были перехвачены 99 беспилотников.
На семь регионов России ночью произошла массированная атака дронов самолетного типа, их удалось сбить. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Атака шла с 20:00 пятницы до 07:00 субботы. Средства противовоздушной обороны перехватили 99 украинских беспилотников в небе над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями. Также БПЛА сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.
О возможных разрушениях или пострадавших на земле не сообщается.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск число пострадавших выросло до 10 человек. Среди них -- трое детей. У раненых врачи отмечают травмы средней тяжести.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
Проектная документации уже разрабатывается.
Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.
Такое решение уже приняли, например, в Белграде.
Доход Марата Байрханова и его супруги не был указан в соответствующей справке.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.