Москвич получил условный срок за хищение семи миллионов рублей в Казани
Мужчина убедил поставщика, что может влиять на руководство, но не собирался помогать.
В Казани вынесли приговор 36-летнему москвичу, который обманул фирму-поставщика на более 7 миллионов рублей. Мужчина работал руководителем отдела продаж и убедил партнёров, что может замолвить словечко перед начальством и обеспечить солидный рост закупок. Поставщик поверил в выгодную сделку и потерял деньги, а помогать ему никто и не собирался.
На суде обвиняемый стоял на своём: вину не признал. Но доказательств хватило для приговора — четыре года условно с трёхлетним испытательным сроком. Приговор пока не вступил в силу, сообщили в прокуратуре Приволжского района.
Ранее мы писали, что девушка в Казани забрала из банкомата чужие деньги и попала под «уголовку». Ущерб составил более семи тысяч рублей.
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