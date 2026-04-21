Мужчина в Казани утонул, занимаясь перевозкой собаки и вещей на лодке
Происшествие случилось у дачного товарищества «Дубки».
В Приволжском районе Казани у дачного товарищества «Дубки» утонул мужчина, который вместе с другим мужчиной перевозил собаку и вещи на другой берег залива Волги. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
По данным спасателей, двое мужчин перевозили животное и вещи на весёльной пластиковой лодке, которая в какой-то момент перевернулась. Один из мужчин смог выбраться на берег вместе с собакой. Второй мужчина сначала держался за лодку, но после утонул. Прибывшие спасатели обнаружили тело на глубине трех метров в 100 метрах от берега. На утонувшем не было спасательного жилета.
В МЧС напомнили, что сезон навигации маломерных судов начнется 25 апреля, до этой даты выход на воду запрещен. Штраф за нарушение составляет от 5 до 10 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что на реке Ик у села Дусай-Кичу Мензелинского района Татарстана нашли мертвым одного из двух пропавших рыбаков. Сначала спасатели заметили лодку, а затем на расстоянии 800 метров от берега на глубине 1 метр обнаружили тело 36-летнего мужчины, пропавшего вместе с 38-летним мужчиной во время рыбалки 17 апреля.
