Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью 14 марта на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края произошел пожар. Причина — падение обломков беспилотника, сообщили в Оперативном штабе региона.

Огонь охватил технические установки предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте ЧП работают оперативные и специальные службы района и края. Власти заверили, что принимаются все меры для ликвидации возгорания.

