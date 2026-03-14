Происшествия
14 марта 08:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА

Огонь охватил технические установки предприятия.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью 14 марта на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края произошел пожар. Причина — падение обломков беспилотника, сообщили в Оперативном штабе региона.

Огонь охватил технические установки предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте ЧП работают оперативные и специальные службы района и края. Власти заверили, что принимаются все меры для ликвидации возгорания.

Ранее мы писали, что ВСУ впервые применили новый американский дрон при ударе по Донецку. Беспилотник дальностью 145 километров и нагрузкой 5 килограммов производит компания Swift Beat, связанная с США.

