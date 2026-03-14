На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА
Огонь охватил технические установки предприятия.
Ночью 14 марта на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края произошел пожар. Причина — падение обломков беспилотника, сообщили в Оперативном штабе региона.
Огонь охватил технические установки предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте ЧП работают оперативные и специальные службы района и края. Власти заверили, что принимаются все меры для ликвидации возгорания.
Ранее мы писали, что ВСУ впервые применили новый американский дрон при ударе по Донецку. Беспилотник дальностью 145 километров и нагрузкой 5 килограммов производит компания Swift Beat, связанная с США.
Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.
Минобороны РФ отчиталось о массовой атаке БПЛА в ночь на 13 марта.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.