Россиянка отсудила у «Золотого яблока» 4 млн рублей за перелом ноги в магазине
Покупательница поскользнулась на луже разбитых духов между стеллажами, и теперь ей придется восстанавливаться полгода.
В преддверии Нового года клиентка «Золотого яблока» выбирала в магазине новый парфюм, но поскользнулась на луже разбитых духов между рядами и сломала ногу. Из-за этого ей пришлось взять отпуск на шесть месяцев, сообщает Mash.
Пострадавшая отправила магазину косметики претензию на шесть миллионов. В «Золотом яблоке» пытались обвинить клининговую компанию, но кассационный суд взыскал четыре миллиона непосредственно с торговой сети. В эту сумму включены штраф, расходы на судебные разбирательства и не полученная из-за перелома зарплата.
Ранее жительнице Санкт-Петербурга, сломавшей в Казани ногу при падении на льду, присудили 700 тысяч рублей. У нее диагностировали сложный оскольчатый перелом голени со смещением. Пострадавшей потребовались операция с установкой пластин.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
