Покупательница поскользнулась на луже разбитых духов между стеллажами, и теперь ей придется восстанавливаться полгода.

Автор фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В преддверии Нового года клиентка «Золотого яблока» выбирала в магазине новый парфюм, но поскользнулась на луже разбитых духов между рядами и сломала ногу. Из-за этого ей пришлось взять отпуск на шесть месяцев, сообщает Mash.

Пострадавшая отправила магазину косметики претензию на шесть миллионов. В «Золотом яблоке» пытались обвинить клининговую компанию, но кассационный суд взыскал четыре миллиона непосредственно с торговой сети. В эту сумму включены штраф, расходы на судебные разбирательства и не полученная из-за перелома зарплата.

Ранее жительнице Санкт-Петербурга, сломавшей в Казани ногу при падении на льду, присудили 700 тысяч рублей. У нее диагностировали сложный оскольчатый перелом голени со смещением. Пострадавшей потребовались операция с установкой пластин.

