Произошел сбой в работе оборудования.

На заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске начался сильный пожар из-за сбоя в работе оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Сейчас на месте работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь, идет локализация очага возгорания.

По данным телеграм-канала SHOT, всего в результате ЧП пострадали 13 человек, их с различными травмами доставили в больницу. При этом в качестве причины пожара называется то, что на предприятии якобы взорвался осушитель.

Напомним, в городе ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, пока угрозы для жителей и экологической обстановки не зафиксировано. В Росавиации сообщили, что сначала в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов., однако спустя несколько минут режим сняли.

