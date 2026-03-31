Назвали причину масштабного ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим»
Произошел сбой в работе оборудования.
На заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске начался сильный пожар из-за сбоя в работе оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Сейчас на месте работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь, идет локализация очага возгорания.
По данным телеграм-канала SHOT, всего в результате ЧП пострадали 13 человек, их с различными травмами доставили в больницу. При этом в качестве причины пожара называется то, что на предприятии якобы взорвался осушитель.
Напомним, в городе ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, пока угрозы для жителей и экологической обстановки не зафиксировано. В Росавиации сообщили, что сначала в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов., однако спустя несколько минут режим сняли.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
