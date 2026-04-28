Прокуратура считает, что он планировал убить президента из дробовика.

Автор фото: соцсеть X

Обвиненный в покушении на президента США Дональда Трампа в вашингтонском отеле 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен останется под стражей по решению суда. Об этом сообщает РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Государственный обвинитель заметил, что Коул Томас Аллен планировал убить Дональда Трампа из дробовика.

Стрельба случилась на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Коул Аллен успел выстрелить в одного из охранников, но был задержан. Охранник не пострадал из-за бронежилета.

Также говорилось, что Коул Аллен в соцсетях называл вице-президента США Джей Ди Вэнса «куском дерьма», который гордится, что США не исполняют своих обещаний. Подобным образом он прокомментировал пост экс-нардепа Украины Антона Геращенко, который писал о приостановке поддержки Киева.

