Происшествия
7 июня 18:50
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«Вечерняя Казань»

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Пенсионер из Москвы погиб при полете на параплане в Кабардино‑Балкарии

Это не первый подобный случай в регионе, ранее здесь уже гибли спортсмены.

Пенсионер из Москвы погиб при полете на параплане в Кабардино‑Балкарии

Автор фото: Федерация парапланерного спорта

68‑летний москвич погиб при полете на параплане в Кабардино‑Балкарской Республике. Инцидент произошел неподалеку от парадрома «Флай Чегем» в верховьях Чегемского ущелья. По данным следствия, мужчина выполнял полет без инструктора — от полученных травм он скончался на месте. Следственный комитет КБР начал проверку по факту случившегося.

Как выяснил SHOT, стоимость подобной услуги может составлять 7–10 тысяч рублей. Трагедия привлекла внимание к безопасности парапланерных полетов в регионе: выяснилось, что за последние годы в Чегемском ущелье произошло несколько подобных происшествий. В 2024 и 2025 годах здесь погибли парапланеристы, а в 2026‑м еще один турист совершил жесткую посадку — в результате он получил травмы рук и ног.

Эксперты призывают туристов внимательнее относиться к выбору организаторов полетов и обязательно уточнять наличие инструктажа и страховки. Местные власти, в свою очередь, могут рассмотреть вопрос ужесточения контроля за деятельностью компаний, предоставляющих экстремальные развлечения в горной местности.

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