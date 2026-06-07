Пенсионерка шла по проезжей части, всего в паре метрах от тротуара.

Автор фото: Госавтоинспекция Казани

Смертельное ДТП произошло в Казани утром в воскресенье. Водитель экскаватора‑погрузчика JCB, житель Зеленодольского района 2003 года рождения (управляет транспортными средствами с 2021 года), выполнял дорожные работы и при движении задним ходом совершил наезд на пешехода.

Пострадавшей оказалась 79‑летняя жительница Ново‑Савиновского района Казани. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель перед маневром задним ходом не убедился в его безопасности. В свою очередь, пешеход находилась на проезжей части, хотя рядом был тротуар. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа территориального отдела полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани.

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