Происшествия
7 июня 17:51
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«Вечерняя Казань»

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Пробка на границе: сотни машин застряли на переходе между Казахстаном и Россией

Проблемы с пропуском отмечаются со стороны соседней страны, сообщается о сроках ожидания регистрации в несколько дней.

Пробка на границе: сотни машин застряли на переходе между Казахстаном и Россией

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сотни автомобилей застряли в многодневной очереди на казахстанско‑российской границе. По информации SHOT, затор образовался на пропускном пункте между Актобе и Оренбургом — на казахстанской стороне. Очевидцы сообщают, что ожидание в общей очереди может затянуться на 2–3 дня, а за ускоренный проезд неофициально требуют около 10 тысяч рублей.

По предварительным данным, основная причина затора — усиленный таможенный контроль, нацеленный на борьбу с серым импортом. Больше всего времени на проверку тратят фуры из Узбекистана и Кыргызстана: их транспортные средства проходят тщательный досмотр. Водители отмечают, что автомобили с казахстанскими и российскими номерами движутся по отдельной полосе — это заметно сокращает для них время прохождения границы.

Ситуация вызвала недовольство среди дальнобойщиков и владельцев легковых авто. Участники очереди надеются, что ответственные службы обратят внимание на проблему и примут меры для нормализации работы пропускного пункта.

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