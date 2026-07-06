Жительницу запугали переводом денег ВСУ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники с апреля по май звонили 76-летней женщине из Азнакаево. Они притворялись работниками Федерального казначейства и прокуратуры. Сначала под предлогом установки шлагбаумов и мусорных контейнеров, они выманили данные. Затем перешли на запугивание взломом Госуслуг и переводом денег ВСУ. А также заявили, что срочно нужно предотвратить незаконную сделку с недвижимостью. Таким образом у пенсионерки выманили 2,7 миллиона рублей, сообщили в МВД по Татарстану.

Пенсионерка переводила деньги несколько раз с различных банкоматов на один и тот же счет, продиктованный злоумышленниками. Об обмане женщина догадалась только спустя месяц. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что номера злоумышленников зарегистрированы в Рязанской и Смоленской областях, а также в Крыму и Германии.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у татарстанцев 1,9 миллиарда рублей за полгода. Относительно прошлого года в регионе наблюдается положительная динамика в части ущерба и количества преступлений.

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