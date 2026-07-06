Происшествия
6 июля 16:27
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«Вечерняя Казань»

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На найденной палке для ходьбы не обнаружили генетического материала Усольцевых

Улику нашли на месте новых поисков пропавшей в Красноярском крае семьи туристов.

На найденной палке для ходьбы не обнаружили генетического материала Усольцевых

Автор фото: КГКУ «Спасатель»

В результате экспертизы палки для скандинавской ходьбы, которую обнаружили в ходе новых поисков семьи Усольцевых, генетического материала пропавших обнаружено не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Других экспертиз в отношении находки проводить не планируется, добавили следователи.

Напомним, что часть палки для скандинавской ходьбы нашли в ходе новых поисков семьи Усольцевых. Было обследовано около одной тысячи квадратных километров тайги. Территорию осматривали с помощью БПЛА.


Поиски семьи возобновили 4 июня. Всего в мероприятии задействованы около 80 человек, а зону оградили от посторонних.

Напомним, что Усольцевы пропали вместе с пятилетней дочерью в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. За девять месяцев ни одну из версий исчезновения подтвердить так и не удалось.

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