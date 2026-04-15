Полиция займется девушкой на авто, переехавшей на АЗС под Казанью овчарку
Животное выжило, но у него есть проблемы со здоровьем.
В Лаишевском районе Татарстана полиция занимается расследованием наезда на немецкую овчарку на АЗС в Усадах, об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Напомним, волонтеры из «Щенячьего патруля» рассказали, что на заправке «Т-Боил» появилась худая овчарка. Ее приютили работники заправки, которые дали объявления о ней в поиске хозяев. Однако ее сбило авто.
«Сотрудники заправки, описывая случившееся, говорят: когда увидели, что на нее наехала машина, стали ей кричать и махать, чтобы привлечь внимание. За рулем была девушка. После ЧП девушка остановилась, вышла из машины, осмотрелась и уехала. Не проявив ни сострадания, ни милосердия, ни ответственности за случившееся», - рассказали волонтеры.
Собаку доставили в ветклинику, оказалось, что у нее есть проблемы с кишечником, но переломов не было.
В полиции заявили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что зоозащитники запустили петицию против живодера, забившего кота в Татарстане. Инициаторы уверены, что Ленар Сахабутдинов может уйти от ответственности.
