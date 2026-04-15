Происшествия
15 апреля 22:10
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанца осудят за то, что жег утюгом супругу

У женщины – термические ожоги.

В скором времени суд рассмотрит уголовное дело жителя Агрызского района,  который обвиняется в умышленном причинении телесных повреждений супруге, сообщает прокуратура Татарстана.  

Конфликт между супругами произошел 9 ноября 2025 года. Во время ссоры  мужчина приложил раскаленный утюг не меньше 5 раз к различным частям тела жены. В итоге женщина получила термические ожоги.  

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Казани расследуют историю со стрельбой по детям. Всё случилось в одном из дворов на улице Кулахметова — неизвестный выстрелил в сторону несовершеннолетних. К счастью, никто не пострадал.

