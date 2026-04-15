У женщины – термические ожоги.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В скором времени суд рассмотрит уголовное дело жителя Агрызского района, который обвиняется в умышленном причинении телесных повреждений супруге, сообщает прокуратура Татарстана.

Конфликт между супругами произошел 9 ноября 2025 года. Во время ссоры мужчина приложил раскаленный утюг не меньше 5 раз к различным частям тела жены. В итоге женщина получила термические ожоги.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

