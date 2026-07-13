Пенсионеру Андрею Нужину грозит до 12 лет колонии — подсудимый частично признал вину.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Вахитовский райсуд Казани приступил к рассмотрению дела Андрея Нужина — бывшего пожарного эксперта, по версии следствия, вымогавшего взятку за вынесение экспертного заключения по поджогу авто вне очереди. Сумма незаконного вознаграждения составила 20 тысяч рублей, сообщает журналист «Вечерней Казани».

Как следует из обвинительного заключения, оглашенного на старте процесса прокурором Александром Леоновым, деньги Нужин получил в марте этого года от владельца сгоревшей «Газели» по фамилии Зарипов. Передача денег проходила под контролем силовиков — Нужин получил меченые купюры, после чего его сразу же задержали.

В суде бывший эксперт заявил, что вину он признает лишь частично — сказал, что 20 тысяч рублей ему предложил сам Зарипов и деньги нужны были лишь для того, чтобы оплатить сверхурочную работу, поскольку в рабочее время вопросом сгоревшего авто Нужин заниматься не мог.

— Потерпевший просил быстрее сделать, потому что его работа заключалась в перевозке грузов. И оставшись без машины, он остался без денег, поэтому очень он настойчиво просил помочь ему решить этот вопрос, чтобы иметь возможность на что-то жить, зарабатывать, — рассказал подсудимый.

Отметим, что грозит Нужину от семи до 12 лет колонии — ему вменяется пункт «б» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенных с вымогательством взятки». Как рассказал нашему изданию адвокат подсудимого Руслан Абдрахманов, сторона защиты будет настаивать на переквалификации преступления с 5-й части на часть 1. Как считает юрист, Нужин взятку не вымогал.

Ранее мы писали, что в Казани во второй раз стартовало дело судьи-коррупционера Ирека Набиева, сознавшегося в организации преступной группы, замешанной в мошенничестве и похищении человека. Кроме того, Набиеву вменяются превышение должностных полномочий и легализация денежных средств.

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