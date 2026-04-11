11 апреля 11:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Следствие отказало ФНС в возбуждении нового дела против Лерчек и ее экс-супруга

Налоговая по итогам проверки описывала те же обстоятельства, которые ранее уже расследовались.

Автор фото: РИА Новости

Новое уголовное дело о неуплате налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема отказались возбуждать в Следственном комитете, об этом стало известно в ходе заседания суда.

Судья приобщила к делу ходатайство адвоката, согласно которому следователь постановил отказать в возбуждении уголовного дела в связи с уплатой в полном объеме суммы пеней и штрафов.

ФНС, как рассказывал на суде Чекалин, по итогам проверки описывала те же обстоятельства, за которые его судят, и по ним не может быть второго уголовного дела.

Напомним, Лерчек и ее экс-супруга обвиняют в незаконном переводе средств за границу. Сначала ей назначили домашний арест, но в середине марта суд смягчил меру до запрета определенных действий и приостановил дело из-за рака желудка 4-й стадии.

По версии следствия, блогер, ее бывший муж совместно с партнером Романом Вишняком перевели на счет в ОАЭ более 251,5 миллиона рублей от продаж в Сети фитнес-марафона, сопроводив это ложными документами. Вишняка, который признал вину, приговорили к 2,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Приговор был обжалован всеми участниками.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
После «замены домофона» казанец остался без денег и без автомобиля

Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.

Денис Гордийко / мэрия Казани
Метшин мечтает, чтобы общественный транспорт в Казани стал бесплатным

Такое решение уже приняли, например, в Белграде.

muslumovo.tatarstan.ru
Главу исполкома Муслюмовского сельского поселения уволили из-за утраты доверия

Доход Марата Байрханова и его супруги не был указан в соответствующей справке.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
