Следствие отказало ФНС в возбуждении нового дела против Лерчек и ее экс-супруга
Налоговая по итогам проверки описывала те же обстоятельства, которые ранее уже расследовались.
Новое уголовное дело о неуплате налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема отказались возбуждать в Следственном комитете, об этом стало известно в ходе заседания суда.
Судья приобщила к делу ходатайство адвоката, согласно которому следователь постановил отказать в возбуждении уголовного дела в связи с уплатой в полном объеме суммы пеней и штрафов.
ФНС, как рассказывал на суде Чекалин, по итогам проверки описывала те же обстоятельства, за которые его судят, и по ним не может быть второго уголовного дела.
Напомним, Лерчек и ее экс-супруга обвиняют в незаконном переводе средств за границу. Сначала ей назначили домашний арест, но в середине марта суд смягчил меру до запрета определенных действий и приостановил дело из-за рака желудка 4-й стадии.
По версии следствия, блогер, ее бывший муж совместно с партнером Романом Вишняком перевели на счет в ОАЭ более 251,5 миллиона рублей от продаж в Сети фитнес-марафона, сопроводив это ложными документами. Вишняка, который признал вину, приговорили к 2,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Приговор был обжалован всеми участниками.
