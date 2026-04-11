Водитель «Лады» столкнулся с ехавшим впереди трактором.

Автор фото: скриншот видео

Стали известны подробности ДТП в Алькеевском районе Татарстана, где погибли четыре человека. О них сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Предварительно, 27-летний водитель «Лады Гранты» на высокой скорости не выбрал безопасную дистанцию, врезался в ехавший впереди трактор «Беларус», за рулем которого был 55-летний водитель. После столкновения «Лада» съехала во встречный кювет, а трактор опрокинулся.

Погибли оба водителя, а также два пассажира «Лады» 30 и 25 лет. Еще один 27-летний пассажир «Лады» был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что заместитель прокурора Алькеевского района Луиза Хайруллина побывала на месте происшествия. В прокуратуре начата проверка по факту ДТП.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.