Из-за урагана деревня лишилась электричества, также пришлось отключить здания от газоснабжения.

Автор фото: соцсети

В районе башкирской деревни Ургуново прошел смерч, который оборвал линии электропередач и унес кровли домов. Из-за этого поселение осталось без света и частично — без газа. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов в соцсетях.

К починке разрушений приступили аварийные бригады «Газпрома» и электросетей. Акваторию местного озера также обследовала добровольная пожарная команда. Глава района призвал жителей не парковать автомобили под деревьями, не приближаться к сломанным ЛЭП и не прикасаться к разрушенным коммуникациям.

В соцсетях местные жители опубликовали видео, на котором смерч движется по направлению к селу. При этом, по словам очевидцев, стихия затронула только часть деревни, а во второй не было даже ветра.

Ранее сильный ветер пришел и в Казань. Стихия повалилп в городе деревья в жилом массиве Дербышках, на улицах Коллективной, Комарова, Новаторов и Гагарина. Еще одно дерево рухнуло в Лаишевском районе. Пострадавших, к счастью, нет.

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