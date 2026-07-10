Смерч снес кровли домов в соседней с Татарстаном Башкирии
Из-за урагана деревня лишилась электричества, также пришлось отключить здания от газоснабжения.
В районе башкирской деревни Ургуново прошел смерч, который оборвал линии электропередач и унес кровли домов. Из-за этого поселение осталось без света и частично — без газа. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов в соцсетях.
К починке разрушений приступили аварийные бригады «Газпрома» и электросетей. Акваторию местного озера также обследовала добровольная пожарная команда. Глава района призвал жителей не парковать автомобили под деревьями, не приближаться к сломанным ЛЭП и не прикасаться к разрушенным коммуникациям.
В соцсетях местные жители опубликовали видео, на котором смерч движется по направлению к селу. При этом, по словам очевидцев, стихия затронула только часть деревни, а во второй не было даже ветра.
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