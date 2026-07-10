Происшествия
10 июля 15:33
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Смерч снес кровли домов в соседней с Татарстаном Башкирии

Из-за урагана деревня лишилась электричества, также пришлось отключить здания от газоснабжения.

Смерч снес кровли домов в соседней с Татарстаном Башкирии

Автор фото: соцсети

В районе башкирской деревни Ургуново прошел смерч, который оборвал линии электропередач и унес кровли домов. Из-за этого поселение осталось без света и частично — без газа. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов в соцсетях.

К починке разрушений приступили аварийные бригады «Газпрома» и электросетей. Акваторию местного озера также обследовала добровольная пожарная команда. Глава района призвал жителей не парковать автомобили под деревьями, не приближаться к сломанным ЛЭП и не прикасаться к разрушенным коммуникациям.

В соцсетях местные жители опубликовали видео, на котором смерч движется по направлению к селу. При этом, по словам очевидцев, стихия затронула только часть деревни, а во второй не было даже ветра.

Ранее сильный ветер пришел и в Казань. Стихия повалилп в городе деревья в жилом массиве Дербышках, на улицах Коллективной, Комарова, Новаторов и Гагарина. Еще одно дерево рухнуло в Лаишевском районе. Пострадавших, к счастью, нет.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Mash
После УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями

Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди

Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани отключилось электричество

Свет пропал минимум на 19 улицах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.