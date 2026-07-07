Происшествия
7 июля 19:53
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

При падении деревьев в Казани пострадавших нет

Поврежден один легковой автомобиль.

При падении деревьев в Казани пострадавших нет

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После Альметьевска ураган пришел в Казань. Об изменении погоды и сильных порывах ветра 7 июля предупреждало Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана. 

По состоянию на 18.30, ветер скоростью до 17 метров в секунду повалил в городе пять деревьев -  в жилом массиве Дербышки, на улице Коллективной, Комарова, Новаторов и Гагарина. Еще одно дерево под напором сильного ветра  рухнуло в Лаишевском районе.  

Как сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану, пострадавших нет. Деревом поврежден один легковой автомобиль на улице Гагарина в Казани.

Ранее мы писали, что ураган в Альметьевске повалил деревья и линии электропередач. Некоторые дома из-за ветра лишились кровли, также пострадали автомобили.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

Mash
После УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями

Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.