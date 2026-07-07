При падении деревьев в Казани пострадавших нет
Поврежден один легковой автомобиль.
После Альметьевска ураган пришел в Казань. Об изменении погоды и сильных порывах ветра 7 июля предупреждало Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.
По состоянию на 18.30, ветер скоростью до 17 метров в секунду повалил в городе пять деревьев - в жилом массиве Дербышки, на улице Коллективной, Комарова, Новаторов и Гагарина. Еще одно дерево под напором сильного ветра рухнуло в Лаишевском районе.
Как сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану, пострадавших нет. Деревом поврежден один легковой автомобиль на улице Гагарина в Казани.
Ранее мы писали, что ураган в Альметьевске повалил деревья и линии электропередач. Некоторые дома из-за ветра лишились кровли, также пострадали автомобили.
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