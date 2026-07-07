Опухоль сдавила трахею на две трети, стандартный стент не подошёл, спасли особой конструкцией.

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В онкодиспансере имени профессора Сигала провели первую в Татарстане операцию, которая буквально подарила человеку воздух. Пациент попал в больницу с жуткой одышкой: без кислорода сатурация обваливалась до 80 процентов. Обследование показало страшную картину — опухоль лёгкого с метастазами перекрыла трахею и оба главных бронха больше чем на две трети. Обычный прямой стент здесь был бесполезен, и врачи пошли другим путём: по данным КТ подобрали особый Y-образный стент, созданный точно под анатомию пациента.

Операцию сделали под наркозом, и уже через несколько часов мужчину перевели из реанимации в обычную палату — он задышал сам, без кислородной поддержки. Ещё через несколько дней его выписали домой.

Теперь такая методика доступна и другим больным с тяжёлыми поражениями дыхательных путей.

Ранее мы писали, что в ДРКБ провели операцию новорожденному с редкой аномалией развития кишечника. Заболевание встречается у одного из десяти тысяч новорожденных.

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