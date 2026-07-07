Происшествия
7 июля 17:27
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Казани поймали 693 пешехода-нарушителя ПДД

Инспекторы также привлекли к ответственности 190 водителей, которые не уступили горожанам дорогу на «зебре».

В Казани поймали 693 пешехода-нарушителя ПДД

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В рамках профилактического мероприятия «Пешеход» с 24 июня по 3 июля в столице республики было выявлено 883 нарушения, 693 из которых совершили сами пешеходы. Остальные 190 случаев приходятся на автомобилистов, которые не уступили дорогу прохожим на «зебре». Результатами делится ГАИ Казани.

Работа продолжится в усиленно режиме. В ГАИ пешеходам напоминают, что за нарушение ПДД им грозит наказание в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей. Водителям, не уступившим дорогу, придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани за пять месяцев текущего года в 145 авариях с участием пешеходов три человека погибли. Травмы получили еще 143 жителя. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло и число происшествий, и число смертельных случаев. На дорогах и во дворах пешеходов просят снимать капюшон и убавлять громкость в наушниках.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

Mash
После УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями

Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.