Инспекторы также привлекли к ответственности 190 водителей, которые не уступили горожанам дорогу на «зебре».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В рамках профилактического мероприятия «Пешеход» с 24 июня по 3 июля в столице республики было выявлено 883 нарушения, 693 из которых совершили сами пешеходы. Остальные 190 случаев приходятся на автомобилистов, которые не уступили дорогу прохожим на «зебре». Результатами делится ГАИ Казани.

Работа продолжится в усиленно режиме. В ГАИ пешеходам напоминают, что за нарушение ПДД им грозит наказание в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей. Водителям, не уступившим дорогу, придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани за пять месяцев текущего года в 145 авариях с участием пешеходов три человека погибли. Травмы получили еще 143 жителя. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло и число происшествий, и число смертельных случаев. На дорогах и во дворах пешеходов просят снимать капюшон и убавлять громкость в наушниках.

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