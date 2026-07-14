В Башкортостане отразили массовую атаку дронов на промзону Салавата
Обломки сбитых беспилотников вызвали очаги задымления.
В Башкортостане ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников на промышленную зону города Салавата. Как сообщил глава республики Радий Хабиров в «Максе», после падения обломков сбитых дронов возникло несколько очагов задымления. Пострадавших, к счастью, нет.
На месте уже работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия.
Ранее мы писали, что промзона загорелась в Ставропольском крае после атаки беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.
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