Происшествия
14 июля 07:47
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«Вечерняя Казань»

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В Башкортостане отразили массовую атаку дронов на промзону Салавата

Обломки сбитых беспилотников вызвали очаги задымления.

В Башкортостане отразили массовую атаку дронов на промзону Салавата

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Башкортостане ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников на промышленную зону города Салавата. Как сообщил глава республики Радий Хабиров в «Максе», после падения обломков сбитых дронов возникло несколько очагов задымления. Пострадавших, к счастью, нет.

На месте уже работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия.

Ранее мы писали, что промзона загорелась в Ставропольском крае после атаки беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

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