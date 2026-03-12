К ответственности привлечено 216 лиц.

По итогам 2025 года в Татарстане выявили 1411 преступлений коррупционной направленности, а к ответственности по ним привлечены 216 человек. Об этом на пресс-конференции, посвященной Дню подразделения экономической безопасности органов внутренних дел, рассказал начальник УЭБиПК МВД по РТ Рафаэль Усманов.

— Из числа выявленных фактов взяточничества 164 приходится на получение взятки, 429 — на дачу взятки, 403 — на посредничество во взяточничестве, а также около 200 — мелкое взяточничество. Средний размер взятки составил 676 тысяч рублей. Общая сумма денежных вознаграждений — более 700 миллионов рублей, — отметил спикер.

Ранее сообщалось, что по делу о получении взятки в 2,5 миллиона рублей Советский райсуд Казани арестовал бывшего чиновника Кабмина Татарстана Фаиля Салихов. Мужчина полностью признал вину.

