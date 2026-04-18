Инспекторы с риском для жизни задержали нарушителя у гаражей.

Автор фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В Лениногорске ночью пьяный водитель сбил полицейского и попытался уехать. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с полицейскими проводили рейд. На перекрёстке улиц Нагорная и Набережная они подали сигнал остановиться водителю «БМВ».

Мужчина вместо остановки резко нажал на газ. Полицейский оказался на капоте. Водитель проехал с ним несколько метров, сбросил, а машину спрятал в гаражах на улице Корчагина, а сам попытался уйти пешком. Но его быстро нашли. Сам автомобиль позже обнаружили на улице 50 лет Победы.

Нарушителем оказался 31-летний житель Лениногорска. По внешним признакам — он был пьян, но от медосвидетельствования отказался.

На мужчину составили материалы по шести статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях. Лениногорский городской суд уже назначил ему административный арест на пять суток по статье 19.3 КоАП РФ об административных правонарушениях (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). А машину отправили на спецстоянку.

Кроме того, полицейские собрали материалы для возбуждения уголовного дела.

Ранее мы писали, что на остановке «Гвардейская» в Казани мужчину сбил трамвай. Пострадавшего увезли на скорой помощи.

