Первоначально речь шла о суициде.

Автор фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Отца оперного певца Евгения Кунгурова известили о том, что по факту смерти его сына Следком России возбудил уголовное дело, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на адвоката отца артиста Евгения Черноусова.

Со времени гибели певца прошло два года. Первоначально рассматривалась версия добровольного ухода артиста из жизни. Все это время его отец Виктор Кунгуров настаивал на том, что сына убили, инсценировав суицид.

Как считает отец артиста, певца убили во время случившегося в квартире конфликта, потом, вынося тело из подъезда, его попросту сбросили с балкона четвертого этажа.

По версии отца, речь идет об убийстве группой лиц. Но дело пока возбуждено по факту доведения до самоубийства. Виктор Кунгуров собирается попросить руководство СК и прокуратуры передать материалы в главное управление ведомства по Москве для исключения предвзятости, а также требует провести служебную проверку в отношении следователя, который, как он считает, умышленно или по халатности не выполнил первоначальные следственные действия сразу после обнаружения тела.

Тело Кунгурова обнаружили 8 апреля 2024 года рядом с его домом на Зоологической улице в Москве. При этом следов насильственной смерти на нем не было.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.