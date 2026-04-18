Происшествия
18 апреля 16:16
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Спустя два года после гибели певца Евгения Кунгурова возбудили уголовное дело

Первоначально речь шла о суициде.

Автор фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Отца оперного певца Евгения Кунгурова известили о том, что по факту смерти его сына Следком России возбудил уголовное дело, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на адвоката отца артиста Евгения Черноусова.  

Со времени гибели певца прошло два года. Первоначально рассматривалась версия добровольного ухода артиста из жизни. Все это время его отец Виктор Кунгуров настаивал на том, что сына убили, инсценировав суицид.  

Как считает отец артиста, певца убили во время случившегося в квартире конфликта, потом, вынося тело из подъезда, его попросту сбросили с балкона четвертого этажа.  

По версии отца, речь идет об убийстве группой лиц. Но дело пока возбуждено по факту доведения до самоубийства. Виктор Кунгуров собирается попросить руководство СК и прокуратуры передать материалы в главное управление ведомства по Москве для исключения предвзятости, а также требует провести служебную проверку в отношении следователя, который, как он считает, умышленно или по халатности не выполнил первоначальные следственные действия сразу после обнаружения тела.  

Тело Кунгурова обнаружили 8 апреля 2024 года рядом с его домом на Зоологической улице в Москве. При этом следов насильственной смерти на нем не было.

Ранее сообщалось, что убийцу полицейского в Оренбуржье задержали у кладбища в селе. Сергей Басалаев скрывался на грузовике «ГАЗон».

Популярное
Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти 20% казанцев обеспокоены увеличением дохода

Большинство горожан планируют увеличить заработок за счет подработок.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
