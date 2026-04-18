Происшествия
18 апреля 08:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Убийцу полицейского в Оренбуржье задержали у кладбища в селе

Сергей Басалаев скрывался на грузовике «ГАЗон».

Убийцу полицейского в Оренбуржье задержали у кладбища в селе

Автор фото: соцсети

В Оренбургской области задержали Сергея Басалаева, который застрелил полицейского и ранил ещё троих силовиков во время задержания. Об этом сообщила «База».

Преступника скрутили в километре от кладбища села Белошапка. До этого он бросил свой грузовик «ГАЗон» с белой кабиной прямо в этом селе — в 15 километрах от Аккермановки, куда силовики приехали его задерживать. Там он и открыл огонь. Басалаев уже был судим за наркотики.

Напомним, перестрелка произошла 16 апреля. Полицейские пришли забирать мужчину, который находился в федеральном розыске. Заметив их, Басалаев начал стрелять — предположительно из автомата.

Погиб оперуполномоченный отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 МУ МВД России «Орское» старший лейтенант полиции Никита Гнусин. Ему было 28 лет. Он погиб в свой день рождения — пуля попала прямо в сердце, не оставив шансов. У него остался четырёхлетний сын.

Ещё трое полицейских ранены, их госпитализировали. Состояние одного из них оценивают как стабильно тяжёлое.

Басалаева искали несколько дней. Район поисков был огромным — подключили вертолёты, дроны, Росгвардию. Преступника считали вооружённым и очень опасным. Он пытался замести следы.

Популярное
АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти 20% казанцев обеспокоены увеличением дохода

Большинство горожан планируют увеличить заработок за счет подработок.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
