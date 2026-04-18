Убийцу полицейского в Оренбуржье задержали у кладбища в селе
Сергей Басалаев скрывался на грузовике «ГАЗон».
В Оренбургской области задержали Сергея Басалаева, который застрелил полицейского и ранил ещё троих силовиков во время задержания. Об этом сообщила «База».
Преступника скрутили в километре от кладбища села Белошапка. До этого он бросил свой грузовик «ГАЗон» с белой кабиной прямо в этом селе — в 15 километрах от Аккермановки, куда силовики приехали его задерживать. Там он и открыл огонь. Басалаев уже был судим за наркотики.
Напомним, перестрелка произошла 16 апреля. Полицейские пришли забирать мужчину, который находился в федеральном розыске. Заметив их, Басалаев начал стрелять — предположительно из автомата.
Погиб оперуполномоченный отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 МУ МВД России «Орское» старший лейтенант полиции Никита Гнусин. Ему было 28 лет. Он погиб в свой день рождения — пуля попала прямо в сердце, не оставив шансов. У него остался четырёхлетний сын.
Ещё трое полицейских ранены, их госпитализировали. Состояние одного из них оценивают как стабильно тяжёлое.
Басалаева искали несколько дней. Район поисков был огромным — подключили вертолёты, дроны, Росгвардию. Преступника считали вооружённым и очень опасным. Он пытался замести следы.
