До сих пор неизвестно, где находится Кристина.

Автор фото: скриншот видео

Дочь питерской пианистки, которую похитили в Мексике, собираются продать в рабство, как только ей исполнится 18 лет. А совершеннолетней она станет уже в мае. О том, что происходит сейчас с поисками девочки, рассказала ее приемная мать, питерская пианистка Марина Романова. Видео женщины разместил Mash.

Романова напомнила, что в 2023 году девочку силой забрали из школы сотрудники мексиканской службы DIFEM, отвечающей за попечительство над детьми. В переданной матери записке дочь якобы жаловалась на насилие в семье.

Во время расследования, которое провели сами родители, они узнали, что незадолго до пропажи мужчина из Тихуаны, с которым общалась девочка, настаивал на том, чтобы она устроила дома скандал и попросилась под опеку, откуда он ее потом заберет.

В Мехико есть созданные картелями спецдома, в которых насильно удерживают девушек, заставляя рожать детей на продажу, пишет Mash. По мнению матери Кристины, она - жертва именно такой преступной схемы, в которой замешаны местные власти.

За три года с момента пропажи консулы лишь два раза смогли встретиться с девочкой. Судя по переданной Кристиной записке, в приюте ее держат насильно и на транквилизаторах. За это время она забеременела и сделала аборт.

В сообщении, которое недавно получила семья девушки, снова нет адреса, где ее держат. Местные власти отказывают дипломатам в консульском доступе.

