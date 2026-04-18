Мать похищенной в Мексике русской девочки уверена, что дочь продадут в рабство
До сих пор неизвестно, где находится Кристина.
Дочь питерской пианистки, которую похитили в Мексике, собираются продать в рабство, как только ей исполнится 18 лет. А совершеннолетней она станет уже в мае. О том, что происходит сейчас с поисками девочки, рассказала ее приемная мать, питерская пианистка Марина Романова. Видео женщины разместил Mash.
Романова напомнила, что в 2023 году девочку силой забрали из школы сотрудники мексиканской службы DIFEM, отвечающей за попечительство над детьми. В переданной матери записке дочь якобы жаловалась на насилие в семье.
Во время расследования, которое провели сами родители, они узнали, что незадолго до пропажи мужчина из Тихуаны, с которым общалась девочка, настаивал на том, чтобы она устроила дома скандал и попросилась под опеку, откуда он ее потом заберет.
В Мехико есть созданные картелями спецдома, в которых насильно удерживают девушек, заставляя рожать детей на продажу, пишет Mash. По мнению матери Кристины, она - жертва именно такой преступной схемы, в которой замешаны местные власти.
За три года с момента пропажи консулы лишь два раза смогли встретиться с девочкой. Судя по переданной Кристиной записке, в приюте ее держат насильно и на транквилизаторах. За это время она забеременела и сделала аборт.
В сообщении, которое недавно получила семья девушки, снова нет адреса, где ее держат. Местные власти отказывают дипломатам в консульском доступе.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
