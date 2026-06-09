Происшествия
9 июня 00:09
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«Вечерняя Казань»

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За кражу товаров с маркетплейса в Татарстане мужчина получил условный срок

Сумма похищенного превысила 28 тысяч рублей.

За кражу товаров с маркетплейса в Татарстане мужчина получил условный срок

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Татарстана, рассмотрев уголовное дело в отношении 21-летнего уроженца Ханты-Мансийского автономного округа, признал его виновным в присвоении чужого имущества, сообщает прокуратура республики.  

Как было установлено в суде, в декабре 2025 года мужчина, работая кладовщиком и являясь материально-ответственным лицом на складе одного из маркетплейсов в Зеленодольском районе, похитил оттуда товары. За ночь он собрал и упаковал в коробки одежду, обувь и аксессуары на общую сумму более 28 тысяч рублей. Затем, убедив своего подчиненного переместить одну из коробок в не попадающую под обзор камер видеонаблюдения зону, он положил коробку с похищенным товаром внутрь другой коробки с крупногабаритным товаром (двумя кухонными стульями).  

Затем парень заказал этот комплект через мобильное приложение на свой адрес и поручил подчиненному забрать заказ из пункта выдачи, после чего через службу доставки перенаправил его в Казань.  

Подсудимый вину признал полностью. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее девушка в Казани забрала из банкомата чужие деньги и попала под «уголовку». Ущерб составил более семи тысяч рублей.

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