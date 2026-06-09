За кражу товаров с маркетплейса в Татарстане мужчина получил условный срок
Сумма похищенного превысила 28 тысяч рублей.
Суд Татарстана, рассмотрев уголовное дело в отношении 21-летнего уроженца Ханты-Мансийского автономного округа, признал его виновным в присвоении чужого имущества, сообщает прокуратура республики.
Как было установлено в суде, в декабре 2025 года мужчина, работая кладовщиком и являясь материально-ответственным лицом на складе одного из маркетплейсов в Зеленодольском районе, похитил оттуда товары. За ночь он собрал и упаковал в коробки одежду, обувь и аксессуары на общую сумму более 28 тысяч рублей. Затем, убедив своего подчиненного переместить одну из коробок в не попадающую под обзор камер видеонаблюдения зону, он положил коробку с похищенным товаром внутрь другой коробки с крупногабаритным товаром (двумя кухонными стульями).
Затем парень заказал этот комплект через мобильное приложение на свой адрес и поручил подчиненному забрать заказ из пункта выдачи, после чего через службу доставки перенаправил его в Казань.
Подсудимый вину признал полностью. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее девушка в Казани забрала из банкомата чужие деньги и попала под «уголовку». Ущерб составил более семи тысяч рублей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.
Однако есть ряд критериев.
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Позже входящие вызовы были отключены.
Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.