Мужчина ранее уже имел нелады с законом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Высокогорского района рассмотрел уголовное дело ранее судимого 25-летнего местного жителя и признал его виновным в краже, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

26 ноября 2025 года мужчина в доме в селе Мульма, в котором он проживал вместе с родной бабушкой, украл у нее 57 тысяч рублей, причинив родственнице значительный материальный ущерб.

Мужчина вину свою признал. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в надзорном ведомстве.

