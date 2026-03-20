Происшествия
20 марта 00:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Жителя Татарстана приговорили к условному сроку за кражу денег у родной бабушки

Мужчина ранее уже имел нелады с законом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Высокогорского района рассмотрел уголовное дело ранее судимого 25-летнего местного жителя и признал его виновным в краже, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.  

26 ноября 2025 года мужчина в доме в селе Мульма, в котором он проживал вместе с родной бабушкой, украл у нее 57 тысяч рублей, причинив родственнице значительный материальный ущерб.  

Мужчина вину свою признал. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что повторно продавшая ребенку пиво жительница Казани получила судимость. Женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Популярное
Дмитрий Московский / ИД «Вечерняя Казань»
Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
