Документ впервые создает его инфраструктуру: биржи, депозитарии, обменники.

Более 20 миллионов россиян владеют криптоактивами и до сих пор все они работали без каких-либо правил, отметил «Вечерней Казани» партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Он напомнил, что Россия регулирует криптовалюту с 2020 года, но делала это «фрагментарно». В результате она шесть лет существовала в правовой неопределенности: не запрещена, но и не разрешена формально.

Новый законопроект, подчеркивает собеседник издания, впервые создаёт архитектуру рынка целиком. Покупать и продавать криптовалюту можно будет только через лицензированных посредников из реестра ЦБ: криптобиржи, брокеров, обменники. Банкам запретят проводить платежи на нелицензированные площадки. Торговать разрешат только самыми крупными криптовалютами — фактически это Bitcoin, Ethereum и, возможно, Solana. Владение криптовалютой не запрещается, открывать кошельки за рубежом тоже, но об этом нужно будет уведомить ФНС и отчитываться об операциях.

Главный плюс подготовленного документа — определённость, считает партнер Digital & Analogue Partners. Но есть и минусы. Главным из них Юрий Брисов считает лимит в 300 тысяч рублей для обычных граждан в год. Это примерно тысячи долларов или 0,04 биткоина, привел он сравнение. По мнению эксперта такой лимит «не защищает инвестора, а выталкивает его обратно в «серую» зону». Есть и неочевидный риск. Законопроект делает российский крипторынок прозрачным — для ЦБ, Росфинмониторинга, налоговой. Но эта же прозрачность делает его видимым и для западных регуляторов, обращает внимание партнер Digital & Analogue Partners.

Он напомнил, что с 2022 года каждый заметный элемент российской криптоинфраструктуры последовательно попадал под западные санкции. Криптовалюта, прошедшая через российские лицензированные платформы, рискует получить маркировку высокорисковой — и тогда вывести её на зарубежную биржу или обменять на доллары будет практически невозможно, не исключил спикер. Такой режим уже действует для криптовалюты из Ирана и КНДР.

