Экономика
10 апреля 07:00
Автор материала:Любовь Шебалова

Юрий Брисов: «Главный плюс законопроекта о крипторынке — определённость»

Документ впервые создает его инфраструктуру: биржи, депозитарии, обменники.

Автор фото: личный архив Юрия Брисова

Более 20 миллионов россиян владеют криптоактивами и до сих пор все они работали без каких-либо правил, отметил «Вечерней Казани» партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Он напомнил, что Россия регулирует криптовалюту с 2020 года, но делала это «фрагментарно». В результате она шесть лет существовала в правовой неопределенности: не запрещена, но и не разрешена формально.

Новый законопроект, подчеркивает собеседник издания, впервые создаёт архитектуру рынка целиком. Покупать и продавать криптовалюту можно будет только через лицензированных посредников из реестра ЦБ: криптобиржи, брокеров, обменники. Банкам запретят проводить платежи на нелицензированные площадки. Торговать разрешат только самыми крупными криптовалютами — фактически это Bitcoin, Ethereum и, возможно, Solana. Владение криптовалютой не запрещается, открывать кошельки за рубежом тоже, но об этом нужно будет уведомить ФНС и отчитываться об операциях.

Главный плюс подготовленного документа — определённость, считает партнер Digital & Analogue Partners. Но есть и минусы. Главным из них Юрий Брисов считает лимит в 300 тысяч рублей для обычных граждан в год. Это примерно тысячи долларов или 0,04 биткоина, привел он сравнение. По мнению эксперта такой лимит «не защищает инвестора, а выталкивает его обратно в «серую» зону». Есть и неочевидный риск. Законопроект делает российский крипторынок прозрачным — для ЦБ, Росфинмониторинга, налоговой. Но эта же прозрачность делает его видимым и для западных регуляторов, обращает внимание партнер Digital & Analogue Partners.

Он напомнил, что с 2022 года каждый заметный элемент российской криптоинфраструктуры последовательно попадал под западные санкции. Криптовалюта, прошедшая через российские лицензированные платформы, рискует получить маркировку высокорисковой — и тогда вывести её на зарубежную биржу или обменять на доллары будет практически невозможно, не исключил спикер. Такой режим уже действует для криптовалюты из Ирана и КНДР.

Подробнее о том, какими инициативами хотели бы дополнить представленный в Госдуму законопроект участники — в аналитическом материале

«Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы».


Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Как татарстанцы становятся жертвами ошибок в квитанциях за ЖКУ

Едва утихли возмущения из-за повышения тарифов на ЖКУ, как жители получили счета за февраль с удивительно высокими суммами, что в очередной раз заставило людей задуматься о правильности начисления платы за коммунальные услуги.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Зарплаты в Татарстане бьют рекорды, а здоровье населения ухудшается

Средняя зарплата в Татарстане достигла 90 000 рублей, безработица — всего 1,7%, но заболеваемость всеми болезнями на 3% выше общероссийской. Причём хорошим здоровьем похвастаться не могут даже дети.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Фемида дважды улыбнулась удачливому Станиславу Шевыреву

Основатель «Волги-Автодор», обвиняемый в организации неудавшегося убийства своей снохи Ирины Шевыревой, вышел на свободу под запрет определенных действий.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Камеры с ИИ разглядят в татарстанцах преступников и пропавших

Партнер Ростеха запустил в республике видеоаналитику с искусственным интеллектом для поиска людей и нарушителей закона. Инструмент мощный, но опасный, считает один из наших экспертов. Рассказываем, как - и правда ли - работает система.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Коррупционер из Приволжского Ростехнадзора вышел из колонии под «условку»

Верховный суд Татарстана не стал сажать Марса Зарипова, пойманного на взятке с поличным.

ЛАЙФСТАЙЛ
личный архив Андрея Фролова

Андрей Фролов: «Я не люблю смотреть себя на экране категорически»

ru.freepik

Аллергия: как сделать жизнь легче в пиковый сезон

kino-teatr.ru

«Моя собака – космонавт» – самый неоднозначный детский фильм

личный архив Ирины Темичевой

Ирина Темичева: «Сарик Андреасян — вершина профессионализма во всем»

