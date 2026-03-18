Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Стоимость автомобильного топлива в Татарстане снова выросла. Данными за последнюю неделю, с 2 по 10 марта, поделился Росстат.

Сильнее всего подскочил в цене бензин марки АИ-92: он подорожал с 60,82 рубля до 61,23 рубля за литр.

Стали дороже также бензин марки АИ-95, увеличившись в цене до 64,87 рубля за литр, и марки АИ-98 и выше — до 89,07 рубля за литр.

Цена дизельного топлива поднялась до 73,29 рубля за литр.

