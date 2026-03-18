Экономика
18 марта 23:02
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Цены на бензин в Татарстане снова скакнули вверх

Сильнее всего подорожал бензин марки АИ-92.

Стоимость автомобильного топлива в Татарстане снова выросла. Данными за последнюю неделю,  с 2 по 10 марта, поделился Росстат.  

Сильнее всего подскочил в цене бензин марки АИ-92: он подорожал с 60,82 рубля до 61,23 рубля за литр.  

Стали дороже также бензин марки АИ-95, увеличившись в цене до 64,87 рубля за литр, и марки АИ-98 и выше — до 89,07 рубля за литр.  

Цена дизельного топлива поднялась до 73,29 рубля за литр.

Ранее эксперт предрек новое ослабление рубля. Падение курса обусловлено сразу несколькими факторами, поэтому стоит задуматься о диверсификации инвестиционных портфелей, считает экономист.

