Готовность татарстанцев к весенне-полевым работам проверят в конце марта
Идет проверка семян и закупка удобрений.
Одной из тем совещания в Доме правительства Татарстана стала подготовка аграриев республики к весенне-полевым работам. Докладчиком выступил заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.
Сейчас активно идет проверка филиалом «Россельхозцентра» семян – проверено уже 93% зерновых. Под урожай нынешнего года, с учетом осеннего внесения, накоплен 61 килограмм минеральных удобрений на гектар.
Итоговая приёмка готовности хозяйств к весенне-полевым работам намечена на 23- 27 марта. К этому сроку хозяйства должны закончить агрегатирование сельхозмашин, комплектование тракторов механизаторами, обеспечить безопасные условия труда, провести встречи с трудовыми коллективами, чтобы разъяснить оплату труда во время посевной кампании, пишет пресс-служба раиса Татарстана.
Марат Зяббаров напомнил, что с 1 по 30 апреля вводится ограничение движения грузового автотранспорта по автодорогам регионального и муниципального значения, которое не распространятся на перевозку продуктов питания, кормов, удобрений, семян и ГСМ.
Ранее Минсельхоз заявил о падении цен на огурцы почти на четверть за месяц. С весны цены начнут еще больше снижаться.
