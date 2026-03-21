Экономика
21 марта 18:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Готовность татарстанцев к весенне-полевым работам проверят в конце марта

Идет проверка семян и закупка удобрений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Одной из тем совещания в Доме правительства Татарстана стала подготовка аграриев республики к весенне-полевым работам. Докладчиком выступил заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.  

Сейчас активно идет проверка филиалом «Россельхозцентра» семян – проверено уже 93% зерновых. Под урожай нынешнего года, с учетом осеннего внесения, накоплен 61 килограмм минеральных удобрений на гектар.

Итоговая приёмка готовности хозяйств к весенне-полевым работам намечена на 23- 27 марта. К этому сроку хозяйства должны закончить агрегатирование сельхозмашин, комплектование тракторов механизаторами, обеспечить безопасные условия труда, провести встречи с трудовыми коллективами, чтобы разъяснить оплату труда во время посевной кампании, пишет пресс-служба раиса Татарстана. 

Марат Зяббаров напомнил, что с 1 по 30 апреля вводится ограничение движения грузового автотранспорта по автодорогам регионального и муниципального значения, которое не распространятся на перевозку продуктов питания, кормов, удобрений, семян и ГСМ.

Ранее Минсельхоз заявил о падении цен на огурцы почти на четверть за месяц. С весны цены начнут еще больше снижаться.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
