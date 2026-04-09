Внедрение роботов-домработников в России потенциально может увеличить доходы россиян на триллионы рублей, а также дать импульс в развитии научных исследований. Об этом свидетельствует исследование экспертов ВТБ к форуму Data Fusion.

Автор фото: пресс-служба ВТБ

Проведенный опрос показал, что 68% взрослых россиян в разной степени готовы поселить у себя в доме робота-андроида для решения бытовых задач, например, для уборки, готовки или ухода. Согласно переписи населения России от 2020 года, в стране насчитывается около 66 миллионов домохозяйств. Для снабжения 68% домохозяйств андроидами потребуется почти 44,9 миллиона роботов.

Монетизация домашней работы.

Если 2 часа в день (730 часов в год) перенаправить из быта в продуктивную деятельность, то могут возникнуть разные экономические эффекты – в зависимости от того, как люди будут использовать свободное время.

При почасовой ставке ~647,6 рубля в час (103 612 рублей / 160 рабочих часов) годовая выгода составит: 472 730 рублей в год на одного работающего. Если 10% взрослого населения (13,0 миллиона из 130,4 миллиона) начнут монетизировать это время, то это принесет россиянам ≈ 6,15 триллиона рублей частного дохода ежегодно.

При средних затратах 2 часов на домашние хлопоты ежедневный эффект высвобожденных часов для 44,9 миллиона домохозяйств – 89,8 миллиона часов. При почасовой ставке ~647,6 рубля в час роботы потенциально могли бы принести людям 58,154 миллиарда рублей оплаты труда в день (без учета вторичных эффектов на уровень оплаты труда в результате роста его совокупного предложения).

Сегодня домашний труд не входит в ВВП. Когда его выполняет робот, возникает рыночная трансакция. При условии аренды робота-андроида прирост ВВП только за счет «монетизации» домашних хлопот: 44,9 миллиона домохозяйств × 500 рублей в день (себестоимость аренды робота) × 365 дней = 8,2 триллиона рублей (~5,3%% текущего ВВП РФ). Кроме того, изменится рынок бытовой техники – она будет больше «заточена» под роботов, новое развитие получат стриминговые сервисы – там люди будут проводить больше свободного времени.

Монетизация хобби (микробизнес на дому)

Маржинальная прибыль — 220 рублей в час (реалистично для рукоделия, консультаций, репетиторства). Годовой доход с одного хобби-проекта составит 160 600 рублей в год. Если 5% домохозяйств (2,245 миллиона) запустят монетизируемое хобби, то это даст ≈ 361 миллиард рублей в год.

В освободившееся время кто-то может, к примеру, открыть мини-пекарню. Средняя домашняя мини-пекарня приносит 50 000 рублей в месяц чистой прибыли. Робот отдаёт 2 из 3 необходимых часов администрирования. Запуск 100 000 проектов даст 60 миллиардов рублей чистой прибыли в год – без учета роста смежных отраслей (доставка, упаковка и т.д.)

Развитие науки

Ночью чипы 44,9 млн андроидов простаивают. Их можно объединить в вычислительный кластер для науки. Пример: решение двумерного уравнения диффузии методом Кранка–Николсона для метеоцентров и НИИ. Экономия на суперкомпьютерах составит в этом случае составит до 25–30 миллиардов рублей в год, экономия на научных расчетах – до 15-20%.

Демография

Робот частично снимает бытовые конфликты, уровень стресса и даёт +30 минут в день на общение. Кроме того, высвобождение времени для матерей даст дополнительный стимул для пополнения в семье. Прогноз: рост коэффициента рождаемости на 0,2–0,25 пункта через 18–24 месяца.

В то же время в ряде случаев появление роботов-андроидов, которые занимаются стиркой и уборкой будет приносить негативные эффекты: эксперты прогнозируют снижение продаж готовой еды (при росте продаж сырых продуктов) и услуг прачечных.

Итоговая таблица эффектов (зарплата 103 612 руб., 44,9 млн домохозяйств). Приведенные оценки являются очень примерными, но они точно демонстрируют, что эффекты от роботизации повседневных домашних задач могут быть значительными в масштабах экономики. Кроме того, не учтены вторичные эффекты, которые могут существенно менять эти оценки как вверх, так и вниз.

Эффект – оценка

Прямой прирост ВВП (монетизация дом. труда) - 8,2 триллиона рублей в год (5,3% ВВП)

Доп. частный доход (сверхурочные, 10% взрослых) – 6,15 триллиона рублей в год

Оборот хобби-микробизнеса (5% домохозяйств) – 361 миллиард рублей в год

Прибыль мини-пекарен (100 000 проектов) – 60 миллиардов рублей в год

Доп. выручка стримингов – ~60 миллиардов рублей в год

Экономия на суперкомпьютерах – 25–30 миллиардов рублей в год

Рождаемость (прирост коэфф.) – +0,2–0,25 п.п.