Сумма превысила 100 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средний размер зарплаты в России с 2021 года поднялся почти в два раза — на 54 тысячи рублей. Об этом можно судить по данным Росстата.

Если в январе 2021 года сумма составляла 49 516 рублей, то в 2026-м того же месяца — уже 103 611 рублей, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что больше всего в Казани в апреле могут заработать водители-экспедиторы категории «Е». Им предлагают зарплату от 221 до 280 тысяч рублей. На втором месте по заработку сервисный инженер, которому предстоит заниматься диагностикой сельхозтехники. В вакансии указана зарплата до 180 тысяч рублей.

