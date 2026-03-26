Экономика
26 марта 23:35
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россия продает нефть не только без скидки, но даже и с премией, объявил Новак

Однако выросли расходы на фрахт.

Автор фото: duma.gov.ru

Российские нефть и нефтепродукты востребованы, они продаются без дисконта, а в ряде случаев с премией, заявил вице-премьер Александр Новак. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня, когда есть дефицит на рынке, наши нефть, нефтепродукты востребованы, и, как мы видим, дисконты снизились, и по отдельным направлениям теперь идет даже с премией», - уточнил вице-премьер, при этом заметив, что расходы на фрахт выросли из-за ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, из-за «закупорки» большого количества танкеров в Ормузском проливе количество танкеров в мире, перевозящих нефть и нефтепродукты, стало меньше, в результате выросла конкуренция. После этого, как заметил Новак, ставки несколько выросли.

Ранее аналитик Neomarkets KZ Олег Калманович заявил, что для экономики война в Иране - не только рост цен на нефть. Он напомнил, что логистика, сельское хозяйство, промышленность — все завязаны на стоимость топлива. Даже умеренное ежемесячное удорожание в конечном итоге транслируется в более высокие цены на широкий круг товаров и услуг. В условиях уже повышенной инфляции это усиливает общее ценовое давление и усложняет задачу макроэкономической стабилизации.

