Экономика
11 июня 12:44
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«Вечерняя Казань»

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Россиянам перечислили пять главных правил для начинающих инвесторов

Дмитрий Пьянов рекомендует новичкам на фондовом рынке начинать с принятия возможных потерь, а не с расчёта на прибыль.

Россиянам перечислили пять главных правил для начинающих инвесторов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сформулировал пять базовых принципов для тех, кто только выходит на фондовый рынок. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Первый и ключевой принцип, по словам банкира, — понимание прямой зависимости между риском и доходностью. «Риски и выгода взаимосвязаны — если хочешь заработать быстро и много, будь готов потерять все. Что отталкивает от рынка начинающего инвестора? Это неготовность к потере», — предупредил топ-менеджер.

Второй совет касается психологической устойчивости. Пьянов советует каждому начинающему инвестору заранее честно ответить себе на вопрос: как он воспримет просадку портфеля на 20, 30, 50 или даже 70%? «Начинающий инвестор на фондовом рынке должен начинать с психологии потерь, нежели с психологии выигрыша», — пояснил он.

Третий принцип сформулирован лаконично и классически: покупать дёшево, продавать дорого. Четвёртый — постепенно осваивать анализ фундаментальных показателей эмитентов. По словам Пьянова, именно они определяют доходность актива не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе.

Пятый совет — диверсификация. «Не инвестируй в одну акцию, держи яйца в разных корзинах — по эмитентам, по отраслям, по инструментам», — резюмировал первый зампред ВТБ.

Рекомендации Пьянова охватывают как практические аспекты работы с портфелем, так и эмоциональную готовность к волатильности рынка — именно её отсутствие банкир считает главной причиной разочарований новичков.

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