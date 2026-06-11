Предприятие укрепляет позиции на падающем рынке тяжелых грузовиков России за счет роста заказов на флагманы К5.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

КАМАЗ усиливает свои позиции на российском рынке тяжелых грузовиков, несмотря на его падение. Доля компании выросла до 33 процентов благодаря увеличению заказов на флагманские модели К5. При этом конкуренты имеют рекордные объемы нераспроданных автомобилей. Об этом «Вечерней Казани» рассказали в пресс-службе компании.

По их словам, в первой половине 2026 года КАМАЗ столкнулся с серьезными экономическими трудностями. Однако, несмотря на снижение спроса и перенасыщение рынка иностранной техникой, предприятие демонстрирует удивительную устойчивость.

- По итогам прошлого года предприятие заняло треть отечественного рынка грузовиков массой свыше 14 тонн, увеличив свою долю с 18 до 33 процентов. Главными барьерами для отрасли остаются высокая стоимость заемного капитала, запредельные лизинговые ставки и «перегретый сток». На складах лизинговых и зарубежных компаний по всей России скопилось от 45 до 55 тысяч нераспроданных машин. Из них около 15 тысяч единиц — это техника, возвращенная обанкротившимися перевозчиками. Тем не менее нашему предприятию удалось нарастить объемы реализации в 2025 году до 38,4 тысячи штук (+8,6 процента) и увеличить экспорт до 4232 автомобилей, ориентируясь на страны СНГ, БРИКС и ШОС, - отметили в КАМАЗе.

По оценкам предприятия, распродажа скопившихся в стране запасов при текущих темпах может занять от 3 до 6 месяцев. Также, по прогнозам КАМАЗа, рынок стабилизируется в течение 2026 года, а полноценный рост начнется в 2027–2028 годах по мере снижения ключевой ставки ЦБ до уровня 12–13 процентов и постепенного истощения складских остатков.

- Несмотря на общее падение спроса, мы оперативно реагируем на внутренние изменения. Наш рост доли на просевшем рынке — это результат точных стратегических решений. Чтобы своевременно обеспечить клиентов техникой, руководство компании пошло на беспрецедентные шаги: отменены запланированные на летний период простои — все высвобожденные мощности перенаправлены на выполнение возросшего объема заказов — и сокращена продолжительность корпоративного летнего отпуска персонала, что позволит выпустить дополнительный объем машин без ущерба для качества, — уточнили в пресс-службе компании.

В КАМАЗе подчеркнули, что на предприятии нет и не планируется никаких сокращений или увольнений сотрудников. При этом предприятие, по их словам, остается крупнейшим работодателем региона. Численность персонала группы по итогам 2025 года составила 63 010 человек, а средняя зарплата работников за I квартал 2026 года достигла 99 126 рублей, что на 3,5 процента выше средней планки по Набережным Челнам. Компания также сохраняет осторожный оптимизм относительно динамики продаж во втором полугодии 2026 года.

Ранее «Вечерняя Казань» выпустила подробный материал о том, как автогигант балансирует между миллиардными убытками и дефицитом мощностей. Предприятие переживает самый драматичный период в своей новейшей истории: столкнувшись с жестким давлением со стороны китайских конкурентов и падением рынка, КАМАЗ едва не перешел на сокращенную рабочую неделю.

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