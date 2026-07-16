В республике намерены увеличить поголовье и нарастить производство конины.

Автор фото: Минсельхозпрод Татарстана

Накануне Всероссийского дня поля представители Татарстана побывали в Центре сельскохозяйственного консультирования в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

На встрече обсуждалось развитие сотрудничества в коневодстве, в том числе возможность поставок алтайских лошадей в Татарстан.

- Наша главная задача – увеличить поголовье, нарастить производство конины и повысить селекционные качества татарской породы лошадей, Нас интересуют как племенные животные, так и возможности сотрудничества по улучшению породных качеств, в том числе за счет новоалтайской породы, – пояснил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов.

Гостям рассказали о преимуществах этой породы: лошади отличаются высокой выносливостью, требуют минимальных затрат на содержание и пользуются устойчивым спросом.

Татарстан намерен учесть потенциал алтайских хозяйств при реализации программы развития коневодства. Алтайский край подготовит для татарстанских коллег сведения о племенных хозяйствах и возможных объемах поставок животных с указанием численности маточного поголовья и возможных объемов реализации, сообщили в Минсельхозе.

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