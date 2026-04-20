Новую дорогу через ж/д пути планируют построить в Казани
Протяженность трассы — почти четыре километра.
Путепровод через железнодорожные пути от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской появится в Казани. На его строительство потратят три миллиарда рублей, а протяженность дороги составит 3,9 километра, говорится в тендере с портала госзакупок.
Финансирование проекта — через бюджет Татарстана. Работы нужно выполнить до 19 ноября 2026 года. Заказчиком выступило ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».
Ранее сообщалось, что в Татарстане отремонтируют более 200 километров дорог. Для работ уже заготовлено более 3,487 миллиона тонн щебня, более двух миллионов тонн песка и более 132 тысяч тонн песчано-гравийной смеси. В нормативное состояние приведут свыше десяти искусственных сооружений.
