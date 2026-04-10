Педагогов в Татарстане поддержат с помощью новых выплат
Поддержку предоставят на конкурсной основе.
В Татарстане вводят новую меру поддержки для молодых преподавателей. Постановление правительства Татарстана сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Чтобы получить выплату, нужно пройти конкурсный отбор. Претендовать на нее смогут учителя с высшим или средним профессиональным образованием по профильным направлениям либо с дополнительной профессиональной подготовкой, если она соответствует преподаваемому предмету, сообщили в Минобрнауки Татарстана.
Среди критерием: преподаватель — гражданин России, проживающий в Татарстане. Возраст — до 35 лет, со стажем педагогической работы не более пяти лет. Преподаватель должен занимать основную должность учителя. Также обязательным условием участия является наличие индивидуального проекта – разработки, направленной на внедрение новых педагогических методов или технологий в учебной и внеурочной деятельности.
Ежегодно выплату смогут получить не более 500 человек. Общий размер – 90 тысяч рублей: средства будут перечисляться по десять тысяч рублей ежемесячно в течение девяти месяцев – с 1 сентября 2026 года до 31 мая 2027-го.
Для участия нужно подать заявку и пакет документов, включая диплом, сведения о стаже, справки об отсутствии задолженностей, индивидуальный проект и подтверждение профессиональных достижений. Победителями становятся участники, занявшие первые 500 мест. При равенстве баллов учитываются результаты собеседования и время подачи заявки.
Но если преподаватель увольняется, то выплата прекращается. Но это не касается отдельных случаев, например, ликвидации работодателя или переезда вслед за супругом-военнослужащим. В таких ситуациях часть средств подлежит возврату пропорционально неотработанному периоду.
Ранее сообщалось, что некоторым педагогам в Татарстане компенсируют съем жилья. Максимальный размер компенсации — до 180 тысяч рублей.
