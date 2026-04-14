Образование
14 апреля 18:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В обновленном детсаду «Шаян» в Казани появилась мультипликационная студия

Автор фото: kzn.ru

В Ново-Савиновском районе Казани отремонтировали детский сад № 302 «Шаян» на улице Ярослава Гашека, там после обновления появилась мультипликационная студия. Об этом сообщили в мэрии.

Здание было построено в 1972 году. Впервые там провели настолько капитальный ремонт. В здании полностью заменили кровлю, обновили инженерные системы, провели ремонт и модернизацию водосточной системы, установили новую систему вентиляции, отремонтировали внутренние помещения. По периметру появились 11 детских игровых площадок с теневыми навесами и спортивная площадка.

В детсаду работают 9 групп, которые посещают 140 детей, в том числе есть ясельная группа для детей от года. Также там открылась группа для детей с задержкой психического развития, ее посещают десять детей с трудностями в развитии, социализации или поведении. В садике работают две логопедические группы по 12 человек.

В собственной мультипликационной студии детей учат создавать анимационные сюжеты. Помимо этого, там проходят занятия по вокалу, хореографии, английскому языку, шахматам, футболу. Детей учат на русском и татарском языках.

Ранее сообщалось, что свыше 12 тысяч казанских детей ждут очереди в детский сад. Для детей, не попавших в приоритетный детский сад, будет организован временный перевод в другие учреждения с сохранением очереди.

