Общество
9 апреля 11:38
Автор материала:Екатерина Петрова

Впервые за три года в Татарстане увеличилось количество браков

В Казани рост составил 2,3 процента.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За 2025 год в Татарстане было зарегистрировано 24 097 браков. Это на 1,7 процента больше, чем годом ранее. Увеличение отмечено впервые за последние три года. В частности, в Казани число браков возросло на 2,3 процента, а в районах — на 3,2 процента. А 70 процентов пар вступили в брак впервые.

«Сегодня регистрация брака для большинства молодежи – это не просто красивое, запоминающееся событие, а осознанный выбор, к которому они готовятся взвешенно, с трепетом и ответственностью», - рассказали в Управлении ЗАГС Кабмина Татарстана «Вечерней Казани».

Также в ЗАГСе рассказали про самые популярные даты для свадьбы в Татарстане. Как оказалось, пары выбирают для женитьбы чаще всего июль и август, а в нынешнем году популярностью пользуется 26-е число каждого месяца.

Коснулись и темы возраста жителей республики. Статистика говорит о том, что мужчины в Татарстане чаще всего вступают в брак в возрасте 25—29 лет — это 28 процентов от всех браков. А активный возраст замужества у женщин — 18—24 года. На этот возраст приходится 36,5 процента браков.

Читайте также: Названо самое популярное место бракосочетания в Татарстане.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Как татарстанцы становятся жертвами ошибок в квитанциях за ЖКУ

Едва утихли возмущения из-за повышения тарифов на ЖКУ, как жители получили счета за февраль с удивительно высокими суммами, что в очередной раз заставило людей задуматься о правильности начисления платы за коммунальные услуги.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Фемида дважды улыбнулась удачливому Станиславу Шевыреву

Основатель «Волги-Автодор», обвиняемый в организации неудавшегося убийства своей снохи Ирины Шевыревой, вышел на свободу под запрет определенных действий.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Камеры с ИИ разглядят в татарстанцах преступников и пропавших

Партнер Ростеха запустил в республике видеоаналитику с искусственным интеллектом для поиска людей и нарушителей закона. Инструмент мощный, но опасный, считает один из наших экспертов. Рассказываем, как - и правда ли - работает система.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Коррупционер из Приволжского Ростехнадзора вышел из колонии под «условку»

Верховный суд Татарстана не стал сажать Марса Зарипова, пойманного на взятке с поличным.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

ЛАЙФСТАЙЛ
личный архив Андрея Фролова

Андрей Фролов: «Я не люблю смотреть себя на экране категорически»

ru.freepik

Аллергия: как сделать жизнь легче в пиковый сезон

kino-teatr.ru

«Моя собака – космонавт» – самый неоднозначный детский фильм

личный архив Ирины Темичевой

Ирина Темичева: «Сарик Андреасян — вершина профессионализма во всем»

