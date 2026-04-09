В Казани рост составил 2,3 процента.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За 2025 год в Татарстане было зарегистрировано 24 097 браков. Это на 1,7 процента больше, чем годом ранее. Увеличение отмечено впервые за последние три года. В частности, в Казани число браков возросло на 2,3 процента, а в районах — на 3,2 процента. А 70 процентов пар вступили в брак впервые.

«Сегодня регистрация брака для большинства молодежи – это не просто красивое, запоминающееся событие, а осознанный выбор, к которому они готовятся взвешенно, с трепетом и ответственностью», - рассказали в Управлении ЗАГС Кабмина Татарстана «Вечерней Казани».

Также в ЗАГСе рассказали про самые популярные даты для свадьбы в Татарстане. Как оказалось, пары выбирают для женитьбы чаще всего июль и август, а в нынешнем году популярностью пользуется 26-е число каждого месяца.

Коснулись и темы возраста жителей республики. Статистика говорит о том, что мужчины в Татарстане чаще всего вступают в брак в возрасте 25—29 лет — это 28 процентов от всех браков. А активный возраст замужества у женщин — 18—24 года. На этот возраст приходится 36,5 процента браков.

