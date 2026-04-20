Автор фото: AP Photo

Против основателя Telegram Павла Дурова во Франции идет расследование по более чем «дюжине обвинений», каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя решение Минюста США не помогать Франции в проведении расследования в отношении принадлежащей Илону Маску ооцсети X.

Дуров написал, что Франция теряет легитимность, так как она использует уголовные расследования для подавления свободы слова и конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что действия Павла Дурова расследуют в России в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Помимо этого приводятся данные МВД и ФСБ, согласно которым с 2022 года мессенджер фигурировал в 153 тысячах преступлений, включая 33 тысячи диверсионно-террористической и экстремистской направленности. К примеру, упоминается теракт в «Крокус Сити Холле». По данным правоохранительных органов, Telegram во время СВО стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и Киева.

