Дуров рассказал о более чем «дюжине обвинений» против него во Франции
Каждое предусматривает до 10 лет тюремного заключения.
Против основателя Telegram Павла Дурова во Франции идет расследование по более чем «дюжине обвинений», каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя решение Минюста США не помогать Франции в проведении расследования в отношении принадлежащей Илону Маску ооцсети X.
Дуров написал, что Франция теряет легитимность, так как она использует уголовные расследования для подавления свободы слова и конфиденциальности.
Ранее сообщалось, что действия Павла Дурова расследуют в России в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Помимо этого приводятся данные МВД и ФСБ, согласно которым с 2022 года мессенджер фигурировал в 153 тысячах преступлений, включая 33 тысячи диверсионно-террористической и экстремистской направленности. К примеру, упоминается теракт в «Крокус Сити Холле». По данным правоохранительных органов, Telegram во время СВО стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и Киева.
