Округ может стать согласованным для прохождения депутата от ЛДПР.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Центризбирком заверил списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму. В ходе процедуры объявили, что партия отзывает своего выдвиженца по Московскому одномандатному округу (Татарстан) — первого замгендиректора АО «Химград» Алексея Грушина. По данным «Ъ», этот округ могут оставить для главы регионального отделения ЛДПР Руслана Юсупова.

Таким образом, партия власти в этом году не будет представлена лишь в одном одномандатном округе из всех. Всего ЕР выдвинула 224 одномандатника и 390 человек по списку. В общефедеральную пятёрку вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор и Герой России Евгений Поддубный, детский омбудсмен Мария Львова Белова и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

Ранее мы писали, что Татарстану грозила потеря двух мест в Госдуме. Регион в нижней палате представляли 15 депутатов, 14 из которых — из «Единой России».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.