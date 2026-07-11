Общество
11 июля 15:14
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«Вечерняя Казань»

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«Единая Россия» отозвала кандидата в Госдуму по округу в Татарстане

Округ может стать согласованным для прохождения депутата от ЛДПР.

«Единая Россия» отозвала кандидата в Госдуму по округу в Татарстане

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Центризбирком заверил списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму. В ходе процедуры объявили, что партия отзывает своего выдвиженца по Московскому одномандатному округу (Татарстан) — первого замгендиректора АО «Химград» Алексея Грушина. По данным «Ъ», этот округ могут оставить для главы регионального отделения ЛДПР Руслана Юсупова.

Таким образом, партия власти в этом году не будет представлена лишь в одном одномандатном округе из всех. Всего ЕР выдвинула 224 одномандатника и 390 человек по списку. В общефедеральную пятёрку вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор и Герой России Евгений Поддубный, детский омбудсмен Мария Львова Белова и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

Ранее мы писали, что Татарстану грозила потеря двух мест в Госдуме. Регион в нижней палате представляли 15 депутатов, 14 из которых — из «Единой России».

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