Федеральные медучреждения начнут бесплатно выдавать лекарства некоторым детям
Речь идет о многодетных семьях.
Бесплатные лекарства для детей до шести лет из многодетных семей начнут выдавать не только в региональных, но и в федеральных медучреждениях. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит «Интерфакс».
Родители могут получать лекарства по рецепту в специализированных аптеках. Раньше финансирование осуществлялось из бюджетов регионов, но сейчас бесплатные рецепты можно будет получить и там, где прикреплен ребенок.
Ранее сообщалось, что порядок назначения больничных и декретных готовятся изменить с 1 июля. Соцфонд сможет рассчитать выплату, не обращаясь к работодателю, если уже накоплена вся необходимая информация.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.