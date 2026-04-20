Речь идет о многодетных семьях.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Бесплатные лекарства для детей до шести лет из многодетных семей начнут выдавать не только в региональных, но и в федеральных медучреждениях. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит «Интерфакс».

Родители могут получать лекарства по рецепту в специализированных аптеках. Раньше финансирование осуществлялось из бюджетов регионов, но сейчас бесплатные рецепты можно будет получить и там, где прикреплен ребенок.

Ранее сообщалось, что порядок назначения больничных и декретных готовятся изменить с 1 июля. Соцфонд сможет рассчитать выплату, не обращаясь к работодателю, если уже накоплена вся необходимая информация.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.